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Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко

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Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко
Приоритетом №1 для Министерства здравоохранения будет преодоления COVID-19.

Об этом сообщил, будучи еще в статусе кандидата на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Верховной Рады, представляя свой план работы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приоритетом №1 для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность граждан станет приоритетом работы министерства. К осени у нас будет совершенно другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и эпидемий, будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы",- пообещал Ляшко.

Ляшко отметил, что к концу 2021 года все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать.

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Также он добавил, что при этом Украине необходимо собственное производство вакцин.

"Нам необходимо собственное производство вакцин. Минздрав определит перечень критически важных медикаментов, предложит стойкий государственный заказ, чтобы инвесторы развернули для их производства мощности именно в Украине и приоритетно предоставляли продукцию нашим гражданам", - сказал он.

Ляшко также отметил, что к концу года планируется расширить программу "Доступные лекарства" на новые заболевания, утвердить новые отраслевые стандарты.

Как сообщалось, Рада назначила Ляшко министром здравоохранения.

Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 С**А урод! Так як я вам примати прямоходячі лисі безхвості і казав, що тепер ваше нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.... Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
  • Меркава
    Одна з ваших анонсованих наступних "пандемій" - ВІЛ, мабуть, теж новий, ВІЛ-202..., передаватиметься шмарклямм.
  • aquarius580 .
    В качестве арлекина на елдаке Бильки Гейтса и Жорки Сороса.
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