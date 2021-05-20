Мининфраструктуры будет поднимать цены на грузовые перевозки: если "Укрзализныця" остановится, потеряют все, - Кубраков

Кандидат на должность министра инфраструктуры Александр Кубраков, выступая в парламенте, заявил, что министерство будет поднимать цены на грузовые перевозки.