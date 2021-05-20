Оппозиция раскритиковала Кубракова за работу на посту главы "Укравтодора": Мог отказаться закатывать в асфальт бюджетные деньги
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп "ЕС" Нина Южанина подчеркнула, что не может быть министром человек, который не имеет карьерного роста и успехов в работе.
Она считает, что на должности руководителя "Укравтодора", он мог бы отказаться "закатывать в асфальт" бюджетные деньги.
На что Кубраков сказал, что регулярно получал запросы от Южаниной в интересах одной компании, однако не назвал, какой.
В ответ, Южанина объяснила, что украинские компании обращаются к ней с жалобами на коррупционные схемы и она обращается к "Укравтодору" с просьбой поддерживать именно украинские компании, а не иностранные, в частности турецкие. Также, она заявила, что статистика по созданным рабочим местам в ходе строительства дорого, это рабочие места не для украинцев.
Говоря об обвинениях в том, что "мосты падают", кандидат на должность министра заявил, что это происходит с теми, которыми занимались предшественники нынешней власти, в частности Владимир Гройсман.
"Наверное, мосты падают, потому что немного крали", - отметил Кубраков.