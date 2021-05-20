Оппозиция раскритиковала Кубракова за работу на посту главы "Укравтодора": Мог отказаться закатывать в асфальт бюджетные деньги

Народные депутаты оппозиции во время обсуждения кандидата на пост министра инфраструктуры Александра Кубракова раскритиковали его работу на должности главы "Укравтодора".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп "ЕС" Нина Южанина подчеркнула, что не может быть министром человек, который не имеет карьерного роста и успехов в работе.

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Она считает, что на должности руководителя "Укравтодора", он мог бы отказаться "закатывать в асфальт" бюджетные деньги.

На что Кубраков сказал, что регулярно получал запросы от Южаниной в интересах одной компании, однако не назвал, какой.

В ответ, Южанина объяснила, что украинские компании обращаются к ней с жалобами на коррупционные схемы и она обращается к "Укравтодору" с просьбой поддерживать именно украинские компании, а не иностранные, в частности турецкие. Также, она заявила, что статистика по созданным рабочим местам в ходе строительства дорого, это рабочие места не для украинцев.

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Говоря об обвинениях в том, что "мосты падают", кандидат на должность министра заявил, что это происходит с теми, которыми занимались предшественники нынешней власти, в частности Владимир Гройсман.

"Наверное, мосты падают, потому что немного крали", - отметил Кубраков.