Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист

Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо по принципу формулы "Роттердам +", привязав его к котировкам нефтепродуктов в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фиксированная маржа в 5-7 грн / л.

Об этом сообщил эксперт в сфере экономики Борис Кушнирук.

"Принцип, по которому решено регулировать цены на бензин, понятный и довольно распространенный в Украине. По такой же формуле, как сейчас поступили с регулированием цен на горючее для автомобилей, население годами оплачивает природный газ. Цена на газ определяется по формуле "Амстердам +" (ранее было то же, но цену формировали на базе другого хаба - "Дюссельдорф +"). Атомные АЭС закупают урановую руду и ядерное топливо, а тепловые электростанции до 2019 года покупали уголь ", - отметил эксперт.

Кушнирук отметил, что использование органами исполнительной власти для регулирования цен на те или иные сырьевые товары так называемого импортного паритета на самом деле вполне правильное и никогда не вызывало замечаний у партнеров Украины с МВФ, Всемирного банка и ЕС.

"То есть, цены на энергоресурсы, которые Украина импортирует - уголь, бензин, газ - так или иначе привязаны к формуле импортного паритета. Это логично, понятно и, в принципе, прозрачно ", - добавил эксперт.

Однако, по словам Кушнирука, несмотря на понятный принцип привязки к внешним котировкам и объективные проблемы рынка, власть поступила не очень дальновидно.

"Регулировать уровень конкуренции, а значит и цены, в развитых странах принято через антимонопольное ведомство, а не актами правительства. В первую очередь, это функции АМКУ - не допускать перекосов и злоупотреблений на тех или иных рынках", - добавил эксперт.

Напомним, 14 мая Кабинет Министров на период карантина ввел регулируемые цены на бензин и дизельное топливо. По решению правительства, АЗС должны продавать бензин и дизтопливо по ценам с привязкой к европейским котировкам в портах Северо-Западной Европы с наценкой не более 5 грн / л для бензина и 7 грн / л для дизтоплива.

По аналогичному принципу в 2016-2019 годах НКРЭКУ рассчитывала цену на уголь с привязкой к котировке API2 в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину. Эта формула получила название "Роттердам +".

Такой же принцип до 1 августа 2020 применялся и для регулирования цен на природный газ для населения, так называемая формула "Амстердам +" и "Дюссельдорф +".