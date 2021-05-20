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Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский. ВИДЕО

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Приоритетом номер 1 для президента Зеленского является построение страны без олигархов.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Какие приоритеты: Номер 1 - мы строим страну без олигархов. ... Действительно страну без олигархов. ... Сейчас вы видите результат. Страну для 40 миллионов, а не для сотни Forbes. Государство должно помогать бизнесу, а не большой бизнес должен жить за счет государственного бюджета", - отметил Зеленский.

По словам президента, сегодня строят страну, которая не ждет только санкционной политики других государств.

"Мы строим сегодня страну, где все будут равны перед законом", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Страна не для сотни Форбс, а для 95 квартала
  • Myroslav Hrabovsky
    Брехун.
  • Юрий Липницкий
    Тварюка гнидна і брехлива.
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