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Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории. ВИДЕО

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Офис Президента обсуждает с Россией возможность встречи глав государств на нейтральной территории.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что предложил Путину встретиться в любом месте украинского Донбасса.

"Президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Традиционно в таких ситуациях встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом Президента и РФ", - подчеркнул президент.

Читайте: Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен

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Топ комментарии

  • Oljik
    Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории - Цензор.НЕТ 8748
  • Lewis Snark
    Лучше б ЗЕ на том свете с ****** встретился и поскорее.
  • Dima qwe
    у вовы криворожского персональное задание - лечь под вову питерского и положить всю Украину.... сепаратно разумеется.
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