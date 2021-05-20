"Слуга народа" Арахамия об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн граждан за лето: Я б не называл такие большие цифры, потом надо и отвечать

Министр здравоохранения Виктор Ляшко через неделю должен дать брифинг, чтобы рассказать о своих планах на должности.

Об этом в интервью журналистам сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что ему нужно дать неделю на то, чтобы он вступил в должность. Если бы был новый человек, то это могло бы затянуться на несколько недель, но он уже работает в системе, поэтому разбирается", - подчеркнул нардеп.

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По словам Арахамии, голосов за назначение Ляшко министром было больше, чем ожидалось: "Думаю, причина в том, что все понимают – нельзя оставить такое важное министерство в нынешнее время без руководителя, поэтому все присоединились к этому призыву".

Говоря об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн украинцев за лето, нардеп заявил: "Я б не советовал господину Ляшко называть такие большие цифры, потому что за них потом надо и отвечать. Мне кажется, это тяжелое задание, но учитывая, что он его поставил публично, будем смотреть. Если он озвучил такие цифры, значит знает, как это будет имплементироваться".

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Нардеп рассказал, что говорил Ляшко о том, что ему придется не расслабляться на должности министра здравоохранения.