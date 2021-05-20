Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие из предвыборных обещаний относительно "эпох" ему уже удалось выполнить, а какие сейчас находятся на стадии выполнения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что эпоха Медведчука закончится. Эпоха коррупции, я нашел другой путь через СНБО. Начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. По коррупции - мы чистим вертикали, выстроенные большим бизнесом. Пока они не олигархи, но они в каждой структуре нашего государства, в парламенте. Мы начали конец этой эпохи. И я точно ее закончу", - отметил президент.

Он также выразил уверенность, что ему удастся закончить эпоху бедности

"Не все зависит от меня. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета", - отметил глава государства.

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"Эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет обязательно", - добавил он.