Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Президент заявил, что законопроект об олигархах готов почти на 100% и появится на следующей неделе.
"Главное содержание и философия - мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей. И они все понимают: цена их активов, что в Украине, что за границей, будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению на законодтельном уровне такого понятия как олигарх", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, никто большой бизнес не убивает.