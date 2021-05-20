За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-18 мая 2021, сообщает Цензор.НЕТ.

"Результаты опросов за последние три месяца демонстрируют устойчивую положительную динамику оценки направления развития страны, роста уровня доверия и электорального рейтинга Президента Владимира Зеленского", - говорится в исследовании.

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"Четверть населения оценивают направление движения страны как правильное, а две трети - как неправильное, еще 9% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты и сторонники партий "Слуга народа" и "Голос", - отмечается в исследовании.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 30,2% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 12,8% поддержали бы П.Порошенко, 11,9% - Ю.Бойко, 11,1% - Ю.Тимошенко, 7,6% - И.Смешко, 5,1% - Е.Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Если бы во второй тур сегодня вышли В.Зеленский и П.Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего Президента, а 32% - проголосовали за Порошенка. В случае выхода во второй тур В.Зеленского и Ю.Тимошенко - 62% в пользу действующего Президента, 38% - за лидера партии "Батькивщина". В случае выхода во второй тур Ю.Бойко с Главой государства, у В.Зеленского - 69%, лидера партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 31%", - говорится в исследовании.

"Четверть опрошенных оценивают второй год правления Президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно. Относительно лучше оценивают второй год каденции действующего Главы государства жители Запада и Центра, молодежь, избиратели В.Зеленского. Относительно лучшие оценки получили программы "Государство в смартфоне", "Большая стройка", освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединения страны. Средние оценки получили борьба с коронавирусом, реформирования образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения. Хуже всего опрошенные оценили реформирования медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией", - отмечается в исследовании.



























Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 мая 2021