В Киеве начали проверять качество э-медицины

Исследование качества медицинских информационных систем будет организовано не только в Киеве, но и по всей Украине.

В Украине впервые со времени введения медицинских информационных систем решили оценить качество этой услуги. Для этого Агентство защиты прав медработников и пациентов начало проводить опрос медработников и пациентов. Мониторинг уже стартовал в Киеве, а в дальнейшем его планируют распространить по всей стране.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, исследование проходит удаленно. В частности, используются телефонная коммуникация с врачами и онлайн-опросы в соцсетях.

По словам руководителя/представителя Агентства защиты прав медработников Марии Снытниковой, такие формы мониторинга являются вынужденной мерой, так как весенний локдаун не дал возможности контактировать с медработниками и пациентами лично.

"Поэтому каждый желающий может найти страничку нашего Агентства в соцсети "Фейсбук" и ответить на вопросы онлайн-формы касательно качества медицинских информационных систем. Опрос занимает буквально пять минут времени", – объяснила Снытникова.

Она уточнила, что специфика использования электронных информационных систем врачами и пациентами отличается, поэтому, по сути, проводится два опроса.

Чтобы принять в них участие, нужно заполнить онлайн-форму опросника: для медработников или пациентов.

В Агентстве по защите прав медработников и пациентов считают, что такое исследование позволит дать объективную оценку качеству работы медицинских информационных систем, которая на данный момент отсутствует.

"Внедрение системы э-медицины началось еще с 2018 года. За это время врачи научились вести прием пациентов с использованием онлайн-кабинета, а пациенты знают, что записаться к врачу на консультацию нужно через конкретные онлайн-платформы. Но за эти три года не проводилось ни одного независимого и широко известного исследования касательно качества работы медицинских информационных систем. Хотя проблем, к сожалению, хватает – лично я сталкиваюсь с ними ежедневно", – объяснил представитель Агентства защиты прав медработников и пациентов и практикующий хирург Владимир Масловский.

В Агентстве считают, что подобные исследования должны проводиться регулярно, причем их инициаторами должны быть профсоюзы врачей и организации пациентов – то есть, представители тех, кто пользуется электронными информационными системами. Поэтому данный опрос является "пробой пера", которая станет фундаментом для последующих исследований.

"Наша цель – провести независимый мониторинг о качестве медицинских информационных систем. Важно организовать сбор информации о результатах внедрения систем, чтобы выяснить – оправдались ли ожидания врачей и пациентов. Также нужно систематизировать, какие проблемы присутствуют в работе систем, чтобы в итоге их можно было исправить. И, конечно же, необходимо узнать пожелания врачей. Они на практике знают, какие усовершенствования стоит внедрить в медицинские инфосистемы, чтобы прием пациентов был организован стабильно и без сбоев", – рассказали представители Агентства защиты прав медработников и пациентов Мария Снытникова и Владимир Масловский.

По этой причине Агентство обратилось для организации мониторинга к специалистам из ОО "Межрегиональная мониторинговая группа". "В дальнейшем, с получением всё большей информации о проблемах, с которыми сталкиваются медики, приняли решение организовать наше Агентство", – объяснили Мария Снытникова и Владимир Масловский.

В Агентстве говорят, что данный момент уже есть результаты опроса сотен киевских врачей.

"Сейчас наши аналитики систематизируют всю информацию, полученную от респондентов. Эти данные будут собраны в специальном отчете, который мы планируем опубликовать до конца мая", – сообщила руководитель Агентства защиты прав медработников и пациентов.

После того, как мониторинговый отчёт о качестве работы медицинских информационных систем будет опубликован, Агентство планирует направить его в Министерство здравоохранения Украины и другие профильные ведомства.

"Наш отчёт и рекомендации по улучшению работы медицинских информационных систем, которые будут основываться на реальных пожеланиях медработников и пациентов, наверняка помогут в решении существующих проблем и позволят пациентам получать помощь в более комфортных условиях", - резюмировал представитель Агентства защиты прав медработников и пациентов Владимир Масловский.