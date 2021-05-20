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Ситуацию на Донбассе могут вынести на государственный референдум, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе могут вынести на общегосударственный референдум.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Формат референдума будет инициирован народом Украины. Я буду там технически делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, то это уже инициатива президента Украины, может быть. Такие вопросы есть", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, к референдумам он относился бы очень осторожно.

"Относительно государственного референдума, я считаю, что самым главным вопросом должна быть ситуация на Донбассе. Уверен, что спустя некоторое время мы предоставим на рассуждение общества референдум с такой тематикой", - добавил глава государства.

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Топ комментарии

  • metal35
    подонок зеленый.все как куйло хочет
  • Gal
    От сучище зелене. Воно таки роздробить і знищить ту державу...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мета Росіі,федералізація України ,з наступною поступовою анексією федеральних земель !!!))
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