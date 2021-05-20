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В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто

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В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто
В Кремле заявили, что в настоящее время ведутся контакты по подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но сроки такой встречи пока не определены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто".

По словам Пескова, "пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи".

На уточняющий вопрос, есть ли сроки подобной встречи, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет".

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