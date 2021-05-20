В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СНБО не диктатура и не монархия.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об СНБО президент сказал: "Я выполняю свои конституционные обязанности. И не с какой-то кучкой людей, а в Совет национальной безопасности и обороны входят все институции: как правоохранители, так Кабмин, так премьер, глава Верховной Рады, институция президента Украины - все. Это не диктатура и не монархия - там все представлены".

По его словам некоторые из вышеупомянутых не голосуют за санкции против господина Медведчука.

"Я считаю, что - ну, это их мнение, это их решение. Это Совет национальной безопасности и обороны. Мы обсуждаем вопросы. Доказываем друг другу, а потом голосуем. Общая ответственность. Ответственность каждого. Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину", - объяснил Зеленский.

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