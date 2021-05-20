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В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СНБО не диктатура и не монархия.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об СНБО президент сказал: "Я выполняю свои конституционные обязанности. И не с какой-то кучкой людей, а в Совет национальной безопасности и обороны входят все институции: как правоохранители, так Кабмин, так премьер, глава Верховной Рады, институция президента Украины - все. Это не диктатура и не монархия - там все представлены".

По его словам некоторые из вышеупомянутых не голосуют за санкции против господина Медведчука.

"Я считаю, что - ну, это их мнение, это их решение. Это Совет национальной безопасности и обороны. Мы обсуждаем вопросы. Доказываем друг другу, а потом голосуем. Общая ответственность. Ответственность каждого. Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину", - объяснил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    2 года Зеленского.Только цифры.
    Социальная политика:
    Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
    Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

    Демография
    Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

    Экология
    Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

    Здравоохранение:
    По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
    По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

    Экономика
    Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
    - 3,1% (2019 +1,4%)

    Финансы
    Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
    Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
    Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
  • Valery Greff
    "Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!"

    В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1003
  • Alexey Chernyavsky
    От Украинцев?
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