Рада назначила Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ .

За такое решение – 293 народных депутата.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль с парламентское трибуны внёс на рассмотрение парламента представление на назначение Любченко и попросил депутатов о поддержке.

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Кандидат на должность первого вице-премьера-министра экономики Алексей Любченко рассказал депутатам о своём видении работы Минэкономики.

Любченко считает, что Минэкономики должно синхронизировать работу государственных органов.

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"Поиск стимулов для роста — вот, что главное", - сказал кандидат в министры.

По словам Любченко, министерству важно продолжать сотрудничество с международными партнерами, в частности МВФ.

Он уверен, что "правоохранительная функция должна уйти из экономики".

Кандидат в министры признался, что понимает проблемы, "которые не один год накапливались" и призвал парламентариев помочь в их разрешении.

Говоря о развитие бизнеса и создании новых рабочих место, Любченко заверил, что "категорически поддерживает" большой и малый бизнес.

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Народный депутат "ЕС" Нина Южанина спросила Любченко, принимал ли он участие в разработке проекта закона, который увеличивает налоги и "усиливает давление на бизнес". На что кандидат ответил: "Политика — это не мое дело в этом законопроекте" и добавил, что на малый бизнес нет такого налогового давления, как на большой.

Он признал, что в период пандемии налоговая начисляет штрафы бизнесу, но в рамках закона.

Любченко выступил перед присутствующими и ответил на их вопросы.

В свою очередь народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко напомнил, что Любченко станет четвёртым министром экономики при президенте Зеленском. Он подчеркнул, что "у нас министров экономики много", а с экономикой проблемы. Гончаренко уверен, что у Зеленского нет курса по развитию экономики страны.

Народный депутат "Батькивщины" Алена Шкрум отметила, что парламент "вдвое больше будет спрашивать" с Любченко, так как он будет не только министром, но и первым вице-премьером.

После голосования Любченко принял присягу.