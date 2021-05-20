Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность второго срока на посту главы государства.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста о втором президентском сроке Зеленский заявил, что "рано отвечать" на такие вопросы.
Напомним, во время президентской кампании в 2019 году Зеленский говорил, что идет на один президентский срок.
Позже окружение президента заявило, что одного срока для выполнения начатого будет мало.