Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность второго срока на посту главы государства.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста о втором президентском сроке Зеленский заявил, что "рано отвечать" на такие вопросы.

Напомним, во время президентской кампании в 2019 году Зеленский говорил, что идет на один президентский срок.

Позже окружение президента заявило, что одного срока для выполнения начатого будет мало.

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