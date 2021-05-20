Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский

"Крымская платформа" - очень важный шаг на пути к деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для стран, которые приедут на саммит, существует риск ухудшения отношений с РФ.

"Это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания "Крымской платформы", - уверен глава государства.

"РФ очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу"... Это не просто саммит, где мы будем что-то декларировать, а первая серьезная площадка, там будут рассматриваться шаги по деоккупации, мы откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах - как Крыма, так и РФ. Это очень серьезный шаг вперед", - добавил он.

В то же время, он отказался назвать перечень стран, которые будут представлены на учредительном саммите "Крымской платформы".

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