Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обыски в КГГА.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Отношусь с уважением ко всем его победам, которые были до того, как Кличко пришел в политику", - отметил президент.

Относительно обысков Зеленский заявил, что это вопрос к правоохранителям.

"Это вопрос к правоохранителям, которые провели то ли 50, то ли 60 обысков у окружения Кличко. Не надо было воровать из бюджета Украины. Я с его окружением не знаком. У него есть вся полнота власти. Я знаю, что когда партии спорят, после выборов была речь, что секретарь был из другой партии, мэр попросил меня, чтобы этого не было. Я сказал, что не хочу в это вмешиваться", - добавил он.

Также Зеленский ответил о том, конкурент ли ему Кличко на президентских выборах.

"Во-первых, еще о втором сроке никто не говорил. Во-вторых, Кличко выбирала не Украина, а Киев. В-третьих, есть соцопросы, которые все объясняют. В-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - отметил Зеленский.

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