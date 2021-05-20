До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский

Логичным завершением программы президента Украины "Большая стройка" станет создание в Украине сети нормальных дорог.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"До меня не строились дороги. Нормально не строились в том темпе и качестве...Это одно из обещаний. Дороги должны быть витриной нашего государства. Это помогает людям, ГСЧС, медицине. Я ее (программу "Большая стройка. - Ред.) закончу, когда закончатся плохие дороги. Я отвечаю за это качество, ставлю вопросы по сметам. Я не вижу, что я делаю плохого, я не лезу в финансовую часть, меня интересуют темпы, качество...", - отметил глава государства.

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