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Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором"

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Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал отношение к пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Порошенко очень хотел говорить, как и Кличко, но уже не приходит. Мне так легче жить и работать. Но все хотят со мной "договариваться", есть такое понятие в украинской политике. Я считаю, что им не повезло. Я уже стал его приговором, он просто не осознает, что произошло", - отметил Зеленский.

"Он много чего сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это дойдет, это карма – кроме правоохранительных органов, это и карма. Мы только поверхностно видим, что и для кого было сделано. Это происходило у них каждый день. Это был ужас", - добавил президент.

Зеленский отметил, что стал для Порошенко приговором, когда пошел в президенты.

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Топ комментарии

  • Tema9
    Після "Вагнергейту" буде видно хто чий вирок.
  • 133133
    Говорит, шо ссыться от одного упоминания фамилии Порошенко

    и шо всё в мире, что есть плохого - это сделал Порошенко.
  • Підлога Маккартні
    ДА, профессор...
    Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором" - Цензор.НЕТ 2409
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