Новости • Агрессия России против Украины

Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю

4 95861
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю
В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не готов давать характеристику президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимира Путине, я думаю только о встрече, которая может состояться в каком-то формате и может приблизить нас к концу войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. У меня простая позиция - если какими-то словами или призывами, которые ни к чему не приведут, увеличим эскалацию, я просто себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом я скажу, что я о ком думаю", - отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Вже сил нема коментувати ці дурощі.
  • Scorpman Y
    ссыкло боится фуйла.. особенно вовка-шмаркля боится потерять бизнес с расеей.. на крови украинцев.
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1353
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости