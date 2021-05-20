Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не готов давать характеристику президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимира Путине, я думаю только о встрече, которая может состояться в каком-то формате и может приблизить нас к концу войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. У меня простая позиция - если какими-то словами или призывами, которые ни к чему не приведут, увеличим эскалацию, я просто себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом я скажу, что я о ком думаю", - отметил Зеленский.

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