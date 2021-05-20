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Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский

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Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты в Украине постепенно приближаются к зарплатам в Польше.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского пандемия COVID-19 действительно убивает малый и средний бизнес.

"Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той сумме, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • 133133
    Всеукраинский День дурака в самом разгаре !

    Нас сегодня ждёт ещё множество открытий !

    Кстати, кто знает, на сколько часов цепляет кокс ?
  • Топ Ган
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  • Scorpman Y
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