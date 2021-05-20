Печерский суд дал разрешение на задержание нардепа ОПЗЖ Козака: он объявлен в розык, - СБУ
По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд г. Киев дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.
Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.
В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).
"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.
"Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное генеральным прокурором, и позволил задержание народного депутата Украины с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения. Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщил Офис генпрокурора.
Козак также объявлен Службой безопасности Украины в розыск.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.