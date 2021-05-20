На Тернопольщине ремонтируют 73 км дороги до Ивано-Франковска, - ОГА

Дорога Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь будет отремонтирована до границы с Ивано-Франковской областью от пгт Дружба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольская ОГА.

Отмечается, что 73-х км участок получит двухслойное покрытие, укрепленную основу, новую разметку и барьерное ограждение.

"С начала строительного сезона в этом году на объекте отфрезеровали около 20 км старого покрытия. Текущий средний ремонт на переходном объекте 2020 года, автодороге Н-18 Ивано - Франковск - Бучач - Тернополь, продвинулся к селу Доброполе", - отметили в ОГА.

Кроме того, в населенных пунктах установят освещение, пешеходные дорожки, заменят дорожные знаки и установят барьерное ограждение. Ожидается также восстановление моста в селе Струсив, который не ремонтировался более 50 лет - его из балочного переделают в арочный.

Кроме этой дороги в рамках президентской программы "Большая стройка", на Тернопольщине ремонтируют такие трассы:



- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (эту дорогу восстанавливают вместе с трассой М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, они будут объединены в самую длинную автодорогу страны - трассу, которая "сошьет" Украину с запада на восток - М-30 Стрый - Изварино протяженностью 1392,3 км)

- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече;

- Р-39 Броды-Тернополь;

- Т-20-10 Збараж - Подволочиск.

Как сообщал ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине в ходе президентской программы силами "Укравтодора" и местных администраций планируется обновить и построить 6500 км дорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - "Укравтодор". ФОТО