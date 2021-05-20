При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский
"Я не хочу, чтобы это изменилось. Но при мне ни один журналист так не ушел из жизни (не был убит. - Ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что ему неизвестно, кто является убийцей Шеремета журналиста, а также он не знает, причастны ли обвиняемые на данный момент лица к этому преступлению.
"Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное есть", - уточнил Зеленский.
Он отметил, что ему очень жаль, что когда убили Шеремета, он не был президентом, ведь те органы, которые, возможно, имеют к этому отношение, не сделали бы этого.
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".