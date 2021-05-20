Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС"

В "Европейской Солидарности" прокомментировали заявление Зеленского о том, что он стал приговором пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба политсилы.

"Зеленский не приговор Порошенко. Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тыс. украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором. И это только по официальным данным, которые сфальсифицированы. А по данным Национальной академии наук, Зеленский стал смертным приговором для почти 150 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В "ЕС" отметили, что Зеленскому нужно нести ответственность за собственную деятельность и бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров.

"Зеленский сам по себе, страна сама по себе как параллельные прямые, которые никогда не пересекаются - общее впечатление от его пресс-конференции", - подчеркнули в политсиле.

Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что стал приговором для Порошенко.

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