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Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский

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Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский
В Украине сейчас активными темпами идет очищение власти. Следующий парламент будет еще "чище".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег.

"Большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • Привет
    Любой следующий парламент без зеленого гавна будет чище..
  • jklpqrs
    Да. Из "зелени" там будет только фикус и картина с клоуном, сидящего на кактусе.
  • Підлога Маккартні
    Хотя вероятность того, что его собьет грузовик больше, чем вероятность, что он расстреляет Раду Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3806
    Следующий парламент будет еще чище, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8994
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