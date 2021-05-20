Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю

Президент Владимир Зеленский надеется на работу судебной системы в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень ждем, когда будет серьезно работать вся судебная система, судебная отрасль включая Антикоррупционный суд. Мы очень хотим, чтобы за три копейки не отпускал тот или иной суд людей, взяточники", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что делает все для того, чтобы на них не было влияния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ

"Мы слышали НАБУ и понимали, что надо очень быстро загрузить работу Антикоррупционного суда, и мы все считали, думали и ещё в это очень верим, что будут приговоры. Именно приговоры от работы НАБУ. Есть только один суд, который дает эти приговоры – это именно приговоры Антикоррупционного суда. И для нас очень важно, чтобы они были четкими, жесткими, эти приговоры. Я их не вижу, но я верю", - акцентировал Зеленский.