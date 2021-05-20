Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-18 мая 2021, сообщает Цензор.НЕТ.

"Среди политиков, которые занимали должность Президента Украины, самый высокий рейтинг доверия у действующего главы государства В.Зеленского (доверяют - 46%, не доверяют - 51%). Л.Кучме доверяют 36%, не доверяют - 58%. Л.Кравчуку доверяют 36%, не доверяют - 53%. В.Ющенко доверяют 29%, не доверяют - 66%. П.Порошенко доверяют - 24%, не доверяют - 75%. В.Януковичу доверяют 15%, не доверяют - 82%. По сравнению баланса доверия / недоверия на втором году президентства ситуация у В.Зеленского заметно отличается в лучшую сторону, чем у двух его предшественников П.Порошенко и В.Януковича", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, лучшим считают Л.Кучму (23%). 18% ответили, что лучшим президентом является В.Зеленский, 14% считают, что лучшим был П.Порошенко, 13% считают, что лучшим был В.Янкукович, 12% - Кравчук и лишь 7% - В.Ющенко. В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились ответить", - отмечается в исследовании.









Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 мая 2021