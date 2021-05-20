Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет", - блогер
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер Алексей Железнов.
"Террористы выпустили противотанковую ракету "Корнет" российского производства по автобусу возле забора безопасности на границе Израиля с Сектором Газа. Транспорт был пуст, но находившийся рядом солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения осколками", - говорится в сообщении.
В больнице "Барзилай" в Ашкелоне, куда был доставлен раненый, сообщили, что солдату проводится лечение в отделение неотложной помощи, где из его тела достают осколки.
"Одновременно террористы обстреливают южные приграничные населенные пункты. Ракетный обстрел Израиля возобновился после молчания, продолжавшегося 8 часов. Это был не первый обстрел из Газы с применением противотанковых ракет "Корнет" в ходе операции "Страж стен", начатой после ракетных обстрелов из Газа 10 мая. Террористы применяют эти ракеты для обстрела военных и гражданских транспортных средств", - добавил Железнов.