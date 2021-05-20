"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отметил, что "не собирался и не собирается в команду Зеленского".

Об этом сообщил Яценюк, комментируя слова президента, информирует Цензор.НЕТ

В сегодняшней пресс-конференции в ответе на вопрос журналиста Президент вспомнил фамилию Арсения Яценюка: "Сказал, что в его команде не будет людей "с таким опытом".

"С каким именно" - Владимир Зеленский не уточнил", - отметил лидер "Народного фронта".

"Мой опыт - в правительстве взять ответственность за страну, против которой ведется сухопутная военная операция, продолжается горячая фаза войны. Мой опыт - это взять ответственность за страну, на счетах которой 108 тыс. гривен. Мой опыт - это принять страну разграбленной, уничтоженной, без вертикали власти. Без армии, с коррумпированной милицией, с российской газовой петлей на шее страны, с непосильным государственным долгом, с угрозой остановки выплат зарплат и пенсий людям", - подчеркнул Яценюк.

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Он отметил, что передал страну с растущей экономикой, с возрожденной армией, уменьшенным государственным долгом и 90 млрд на счетах: "С Соглашением об ассоциации с ЕС, выполненными требованиями для безвиза, энергетически независимую от страны-агрессора и санкциями против РФ".

"Независимые аналитические организации с цифрами доказали, что ни одно правительство не повторило того темпа реформ моих правительств 14-16 годов. Где-то в это время Владимир Александрович давал очередной успешный корпоратив. Поэтому, надеюсь, что Владимир Зеленский именно эту нашу разницу в опыте имел в виду", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк заявил, что "не собирался и не собирается в команду Зеленского".

"Доверие народа, а не отдельных персоналий, - вот цель настоящего политика. И это доверие должно быть получено на выборах", - подчеркнул он.

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