Арестович об открытии КПВВ на Донбассе: Имеем дело с россиянами, РФ может в последний момент сорвать договоренности

На переговорах Трехсторонней контактной группы достигнут прогресс в вопросе открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Однако российская сторона может в последний момент снова сорвать их открытие.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, последняя отговорка российской стороны насчет КПВВ была в том, что она не чувствует себя в достаточной безопасности. Но каждую неделю пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" в Луганской области пересекают гуманитарные грузы.

"Договорились до того, что предоставили полные гарантии безопасности. По состоянию на вчера, есть бессрочные гарантии безопасности обеих сторон… Есть определенная надежда, что мы продвинемся. Но надо понимать, что мы имеем дело с россиянами, и как бы все хорошо ни шло, в последний момент она может не открыть. Так же было 10 ноября, все было готово", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российская сторона постоянно привязывает вопрос КПВВ к политическим уступкам и прямым переговорам с оккупационными властями. Для работы пунктов пропуска она должна подать официальное заявление ОБСЕ.

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