У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива сдал чужую яму для отходов от производства сахара в аренду фиктивной фирме.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовой ямы) и не имеет правомочности относительно владения, пользования и распоряжения им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности. За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", - сказано в сообщении САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании принадлежащих Киве 1,2 млн грн неправомочными. Их хотят взыскать в пользу государства.

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Напомним, в декларации за 2019 год Кива указал в качестве источника своего дохода сдачу в аренду жомовой ямы на Полтавщине. Журналисты отправились на место - и выяснилось, что яму давно не используют, она даже заросла бурьяном.

В декларации Кивы за 2020 год жомовая яма уже отсутствует .