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МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко

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МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко
Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Вашингтоне не осуществляли подготовку визита руководителя Офиса президента в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина.

"В случае, если бы руководитель Офиса президента Украины планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно официальными дипломатическими каналами. Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - сказал Николенко.

По его словам, в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние отношения осуществляются через Министерство иностранных дел. В частности, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами, подчеркнул он.

"В связи с этим информируем, что Офис президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита", - добавил Николенко.

Ранее Радіо Свобода заявило, что американских конгрессменов просили о встрече с Ермаком и Резниковым на этой неделе.

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Топ комментарии

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Зачем США российский открытый шпион?
  • aquarius580 .
    Президент Ермак без визита не может !
    Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
  • Bor Moley
    Не готовят визы Дерьмяку, потому что в штатах знают, кто этот поц и знают, что он работает на Куйла.
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