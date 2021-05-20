Рада ввела в Украине уголовное наказание за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности

Верховная Рада приняла закон о наказании за военные преступления во втором чтении. Речь идет о законопроекте №2689.

Законопроект поддержали 248 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Как отмечается в пояснительной записке, имплементация положений международного уголовного и гуманитарного права в украинское законодательство обеспечит уголовно-правовое преследование за международные преступления (геноцид, преступления, связанные с агрессией, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечит выполнение международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений. Законопроект предусматривает отсутствие срока давности для данных категорий преступлений.

В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

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Определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий или их распространение наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

За планирование, подготовку, инициирование или совершение лицом, способным фактически осуществлять контроль или руководство политическими или военными действиями государства, акта агрессии, который из-за его характера, серьезности и масштаба является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, будут лишать свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Умышленное убийство лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера грозит лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным.

Закон определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет за следующие преступления:

депортацию населения на территорию другого государства;

насильственное перемещение населения в другую местность в пределах одного государства;

вербовку или привлечение лица моложе 15 лет в состав вооруженных сил или других государственных военных формирований или других, кроме государственных, формирований (групп), участвующих в вооруженном конфликте, а так же использование такого лица для участия в боевых действиях;

лишение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство;

надругательство над человеческим достоинством;

захват или удержание лица в качестве заложника;

незаконное лишение свободы;

изнасилование, сексуальную эксплуатацию, принуждение к занятию проституцией, принудительную беременность, принудительную стерилизацию или любые другие формы сексуального насилия;

пытки или иное бесчеловечное обращение, или незаконное проведение любых опытов над человеком или применение к нему незаконных методов лечения, которые являются опасными для жизни или здоровья в момент их проведения или применения;

причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения;

ранение лица.

Умышленное совершение в связи с вооруженным конфликтом захвата или повреждения или уничтожения имущества, если это не обосновывается военной необходимостью, грозит лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

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Если эти действия имеют масштабный характер, они будут караться лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Тюрьма на срок от семи до двенадцати лет грозит за умышленное причинение удара в связи с вооруженным конфликтом по:

персоналу, объекту, материалах, оборудовании, подразделении или транспортному средству, привлеченным к оказанию гуманитарной помощи или миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН во время, когда они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты;

зданию, материалам, оборудованию, медицинскому учреждению или транспортному средству, имеющему надлежащим образом обозначенную отличительную эмблему или опознавательный знак, установленные международным гуманитарным правом, или по персоналу, который имеет право использовать такие эмблемы и знаки.

Если эти действия повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, за них грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Незаконное использование во время конфликта отличительной эмблемы или опознавательного знака, установленных международным гуманитарным правом, флага парламентера или флага, военных знаков различия или формы одежды врага или ООН, если это причинило тяжелое телесное повреждение или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается тюрьмой на срок от семи до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.