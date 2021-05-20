Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы

Верховная Рада приняла за основу законопроекты, которые расширяют полномочия частных исполнителей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты проголосовали за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей.

За такое решение - 268 парламентариев.

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Законопроект разрешит частным исполнителям взимать админштрафы. Также они смогут осуществлять взыскания по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Документ предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

Проект предлагает ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о тысяче таких работников, но не позднее 1 января 2024 года. Сейчас работает 270 частных исполнителей.

В Раде объясняли, что принятие закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Руслан Князевич заявил, что этот закон никогда не будет принят в целом. По его словам, представители власти хотят просто проголосовать его в первом чтении для отчета перед международными партнёрами.

Также Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.

"За" проголосовали 273 парламентария.