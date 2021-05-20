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Россия "выбьет" зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь, - Путин

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Россия "выбьет" зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь, - Путин
Россия "выбьет зубы" тем, кто намерен "откусить" Сибирь под предлогом того, что она несправедливо принадлежит России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа".

"Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить - но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого - развитие вооруженных сил", - отметил президент страны-агрессора.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Москва доїть сибіряків. Сама жирує, а ті існують.
    Не справедливо це.
  • Muni
    Россия "выбьет" зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь, - Путин - Цензор.НЕТ 2370
  • Ksenia VB
    Я вважаю, що сибіряки, як нащадки українців, які розбудували ті території, мають отримати незалежність від моцкалів нахлібників.
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