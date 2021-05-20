Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба

Сейчас завершается оформление главы миссии Украины при НАТО, кандидатом на эту должность впервые в истории Украины является женщина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это новая кандидатура, это женщина. Это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.

Министр отметил, что на данный момент завершается оформление посла в НАТО.

"При международной организации не нужен агреман, там надо пройти сертификацию по безопасности, и именно сейчас человек ее проходит", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина