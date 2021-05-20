Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба
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Сейчас завершается оформление главы миссии Украины при НАТО, кандидатом на эту должность впервые в истории Украины является женщина.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это новая кандидатура, это женщина. Это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.
Министр отметил, что на данный момент завершается оформление посла в НАТО.
"При международной организации не нужен агреман, там надо пройти сертификацию по безопасности, и именно сейчас человек ее проходит", - добавил Кулеба.