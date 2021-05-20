Рада приняла за основу проект закона о приобретении ФГВФЛ статуса гражданского истца

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 267 народных депутатов.

Законопроект приняли без обсуждения.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" , требования которых акцептованы Фондом гарантирования вкладов физических лиц и получать статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона Украины "о банках и банковской деятельности", как юридического лица.

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