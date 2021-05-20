"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов

Пока приложение доступно только для телефонов на ОС Android, в нем есть доступ ко всем учебным материалам и возможность устраивать обсуждения. Вскоре обещают выпустить приложение для iOS и расширить его функционал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

"Приложение ВШО - это полноценный инструмент для удобного обучения с мобильных устройств, ориентированный прежде всего на школьников. В нем есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенных на платформе. Также ученики могут участвовать в обсуждениях и коммуницировать со своими одноклассниками. Возможности приложения будут постепенно расширяться", - сообщили в министерстве.

При использовании приложения не будет взиматься мобильный трафик - об этом Минобразования договорилось с мобильными операторами.

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По данным министерства, платформу "Всеукраинская школа онлайн" используют более 125 тысяч учащихся, каждый шестой учитель и более половины учебных заведений Украины. При этом 75% пользователей заходят на нее со смартфонов.

"Обучение в смартфоне и урок по одному клику - уже не фантастика. Это наша новая реальность. Мы надеемся, что пользователи оценят новый функционал и будут применять его в повседневной учебе, одновременно повышая уровень своей цифровой компетентности", - отметил замминистра образования по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

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