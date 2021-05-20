Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенных пунктов Троицкое и Авдеевка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Гнутово оккупанты осуществили обстрел в сторону позиций украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет. В ответ на обстрелы противника воины открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.