Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+"

Замглавы ОП Олег Татаров пообещал прокурору Денису Демкиву, который ведет дело "Роттердам+", должность руководителя одного из отделов САП. Взамен Демкив должен закрыть дело.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что предыдущего прокурора по делу "Роттердам+" отстранили после того, как он трижды пытался закрыть дело. Его последователь Денис Демкив, по словам Шабунина, не может похвастаться ни одним удачным завершением серьезного производства.

Читайте также: Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ. ВИДЕО

"Вместо успешных кейсов относительно топ-чиновников Демкив, наоборот, прославился закрытыми делами: например, в отношении судьи, которого уличили в получении взятки. Нас еще раньше удивило, что он пошел на конкурс на руководителя отдела САП. У Демкива просто нет результата, который он может продемонстрировать", - пишет Шабунин.

По его данным, Татаров, ранее оказывавший адвокатские услуги олигарху Ахметову, пообещал Демкиву победу в конкурсе на должность в обмен на закрытие дела.

Читайте также: Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины

"Это очень мило, потому что, кроме Демкива, победу Татаров (именно он ведет конкурс от ОП) пообещал также "слуге" Костину и львовскому прокурору Войтенко. Всех трех "героев" ОП тупо разводит, потому что никому не может ничего гарантировать (из-за блокирующего голоса международных экспертов в комиссии)", - утверждает Шабунин.

Он напомнил, что при малейшей попытке манипулировать конкурсными баллами уже через час будут знать "Западные столицы".