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Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак

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Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак
Кабинет Министров усиливает налоговое давление на все отрасли бизнеса и производства. Эксперты говорят: для стран с переходной экономикой, среди которых Украина, налоги наоборот надо снижать, чтобы поднять уровень жизни и дать старт бизнесу и инвесторам.

Это подчеркивает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Повышение налогов, тем более не прогнозируемое, вызывает одну реакцию – тенизацию. Любая война, даже так называемая война с олигархами – это всегда конфликт и негатив, который приведет к оттоку капитала из Украины", – сказал эксперт.

Кроме того, отмечают специалисты, повышенный налог для одной отрасли может негативно сказаться на других факторах жизни украинцев. Ожидается подорожание алкоголя, табачных изделий, металла, что приведет к росту цен на жилье, повышенная цена топлива повлияет на логистику, а значит, прибавит в цене потребительская корзина. За эти "новации" заплатят простые украинцы.

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Топ комментарии

  • БОРЯ ВАВКИН
    Нечем платить за квартиру?

    - Бацни дубиной депутата и заплати на 10 лет вперёд с изъятых у него карманных денег Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 7140
  • Александр Ковалёв b4604942
    Руки прочь от олигархов..., а то экспертам будет нечего кушать!
  • Ned Stark
    Новак, до речі, в 2019 балотувався в президенти. Ось воно чудове нове обличчя - ровесник Зе, але при цьому має дві вищі освіти (в Україні та Канаді), є професором та ректором універу. Це один із кращих економістів України - читав його книгу, дуже толкова.

    Але ж такі нові обличчя зебілам не потрібні - їм клоунів і весільних фотографів подавай!
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