Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак

Кабинет Министров усиливает налоговое давление на все отрасли бизнеса и производства. Эксперты говорят: для стран с переходной экономикой, среди которых Украина, налоги наоборот надо снижать, чтобы поднять уровень жизни и дать старт бизнесу и инвесторам.

Это подчеркивает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Повышение налогов, тем более не прогнозируемое, вызывает одну реакцию – тенизацию. Любая война, даже так называемая война с олигархами – это всегда конфликт и негатив, который приведет к оттоку капитала из Украины", – сказал эксперт.

Кроме того, отмечают специалисты, повышенный налог для одной отрасли может негативно сказаться на других факторах жизни украинцев. Ожидается подорожание алкоголя, табачных изделий, металла, что приведет к росту цен на жилье, повышенная цена топлива повлияет на логистику, а значит, прибавит в цене потребительская корзина. За эти "новации" заплатят простые украинцы.