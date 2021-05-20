Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", - написал Кремень.

Языковой омбудсмен разместил протокол поименного голосования за данное решение, которое не набрало необходимого количества голосов.

"Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления", - подчеркнул он.

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