Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор издания Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.
"Наш журналист Евгений Кузьменко хотел задать вопрос президенту, почему за 8 месяцев нет никаких результатов по расследованию провала спецоперации по захвату террористов-вагнеровцев? Почему нет ответа от правоохранителей - врали ли представители власти, когда говорили, что спецоперации не было, или говорили правду? ... Но возможности задать вопрос мы не получили", - написал Бутусов.
Он отметил, что Цензор.НЕТ не получает возможности задать президенту вопрос на пресс-конференции уже второй год подряд.
"Ограничивать время общения имеет право политик, который регулярно отвечает на вопросы прессы, но президент Зеленский этого не делает. Создавать себе массовку за счет журналистов - унизительно. Если нужны просто много людей с плакатами, чтобы сидели три часа, то как продюсер Зеленский может просто нанять необходимое количество статистов", - считает он.
"В следующий раз журналисты Цензор.НЕТ будут аккредитироваться на пресс-конференции президента только при гарантиях от пресс-службы о возможности задать вопрос президенту", - подытожил Бутусов.