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До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

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До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.

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    До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5247 До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7458
  • БОРЯ ВАВКИН
    я до конца года планирую стать космонавтом. но

    но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9884

    рассказывай не о планах а о свершениях До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
  • Evgeny N
    "намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих" Источник: https://censor.net/ru/n3266588

    Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
    А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
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