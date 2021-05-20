До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.