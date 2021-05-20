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Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба

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Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба
Официальная позиция США по российскому проекту "Северный поток-2", несмотря на возможную отмену санкций, остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто  менее конфликтным способом", - отметил Кулеба, комментируя информацию о возможной отмене санкций США против "Северного потока-2".

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул министр иностранных дел.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    _Байден внезапно оказался пустозвон и трепло. И де-факто он даёт этот грёбаный паток достроить. Ничтожество, фуле... Такие ничтожества и пустозвоны маньяку путлеру не соперники.
  • Fikus 44ffbe78
    Это будет, что Гермамия и США договорились. Это значит что ВЫ разменная монета. Но граница с РФ делает вас значимыми. Пока что
  • Bill Pecos
    За свои 47 лет в политике Байден не замечен ни в чем выдающемся , а Рональд Рейган в своих дневниках называл Байдена "пустозвоном" , за то что Джо критиковал призыв Рейгана к Горбачеву разрушить берлинскую стену .
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