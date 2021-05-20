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США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба

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США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба
Независимо от того, с кем раньше встретится президент США Джо Байден - с президентом Украины Владимиром Зеленским или с президентом России Владимиром Путиным, Соединенные Штаты будут координировать вместе с украинской стороной вопросы для обсуждения с РФ относительно Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас ведь не олимпийские игры - кто быстрее, тот победил, главное - это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее. Если получится встретиться до - встретятся до, если нет, то встретятся после. Но главное это то, что США будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией относительно Украины", - ответил Кулеба на вопрос, может ли Зеленский встретиться с Байденом быстрее, чем Байден с Путиным.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    США будут бла-бла-бла. А из дел - урезание помощи Украине и мутные тёрки с людоедом.
  • Ksenia VB
    США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 3845
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Потриндіти і пожрати - у цьому український уряд чемпіон.
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