"Антонов" подтвердил, что перевез груз из Беларуси в Сербию. Говорит, под санкции транспортировка не подпадает

Государственное предприятие "Антонов" подтвердило, что 16-17 мая осуществил перевозку из находящейся под санкциями Беларуси в Сербию с технической посадкой в Венгрии. На предприятии утверждают, что не нарушили санкционные ограничения.

Официальное объяснение опубликовано на странице "Антонова" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила данный рейс на основании подписанного контракта, с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту", - сказано в сообщении.

По пути самолет садился в Венгрии, чтобы устранить техническую неисправность, отметили в компании.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", - утверждают в ГП.

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Ранее балканская служба "Радио Свобода" сообщила, что Ан-124 перевозил два истребителя МиГ-29 и вынужденно сел в Будапеште. По мнению издания, такая транспортировка могла нарушать введенные странами-членами ЕС и НАТО санкции.

"Антонов" указывает, что согласно условиям подписанного контракта не может разглашать третьим лицам подробности перевозки и характер груза.