Дугарь еще думает, будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат

Фигурантка по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар пока отказывается комментировать заявления президента Владимира Зеленского об их переписке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил в комментарии "Общественному"

"Она сказала, что не будет давать комментарии никому по этому вопросу ...Она сама решит, каким образом ответить всем, потому что ее много начали с этим вопросом набирать .... Поэтому она сейчас подумает, когда утихнут все эти вопросы, и даст свои объяснения или комментарии, если пожелает", - подчеркнул он.

На вопрос, действительно ли Дугар посылала сообщение президенту Зеленскому, адвокат ответил, что не может "давать за свою подзащитную такие ответы". При этом Ореховский добавил, что если президент подобное сказал - "значит он отвечает за свои слова".

Издание отмечает, что другой адвокат Виталий Коломиец вообще отказался комментировать эти заявления.

Также читайте: Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно. ВИДЕО